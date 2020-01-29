Son depremler: Günlerdir sarsıntılar bitmiyor! AFAD ve Kandilli son deprem verileri…

Elazığ’da yaşanan büyük depremin ardından sarsıntılar olmaya devam ediyor, büyüklükleri 3,5 seviyelerine kadar çıkan depremler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta deprem yaşayan Manisa’da da sarsıntılar henüz durmuş değil.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini haberimizdeki linklerden takip edebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.