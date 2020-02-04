Son depremler: Hangi ilde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi

Bir çoğumuzun korkmasına neden olan ve son günlerde sıkça karşılaştığımız doğa olaylarından deprem, başta Manisa, Elazığ, Malatya ve diğer illerde görülmeye devam ediyor. Yazımızda paylaştığımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini inceleyerek en son depremlerin hangi bölgelerde ve kaç şiddetinde olduğu bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler…

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.