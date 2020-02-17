Son depremler: Hareketlilik yine başladı! Van ve Malatya’da depremler…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Matalya ve Van sınırında deprem kaydedildi. Ülkemizde son olarak hangi bölgelerde deprem meydana geldiği son depremler listesinden kolayca takip edilebiliyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler…

VAN VE İRAN’DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van´ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

MALATYA'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Bugün akşam saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 11,94 km olduğu ifade edilmişti.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER