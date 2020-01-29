Son depremler: İl il son depremlerin olduğu bölgeler!

Son depremlerin yaşandığı illerin başında Elazığ, Manisa, Malatya ve Muğla geliyor. Diğer illerde de hissedilmeyecek derecede depremler kaydedilse de bu illerimizdeki depremler kimi zaman panik yaratacak büyüklükte olabiliyor. Peki ülkemizde son depremler hangi bölgelerde yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

SON DEPREMLERİN OLDUĞU BÖLGELER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.