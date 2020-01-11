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Son depremler: İstanbul depreminin ardından Marmara Denizi’nde depremler sürüyor…

Sabah saatlerinden beri Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler devam ediyor. Saat 16:37'de 4.8'le Silivri açıklarında gerçekleşen İstanbul depremi korku ve panik yarattı. Depremin öncesinde ve sonrasında birçok ufak büyüklükte deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...

21:04 -
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Son depremler: İstanbul depreminin ardından Marmara Denizi’nde depremler sürüyor…

Marmara Denizi ve çevresindeki sismik hareketlilik devam ediyor ve ufak depremler birbirini kovalıyor. Saat 16:37’de İstanbul’u korkutan 4.8’lik depremin arından büyüklükleri 2 ile 2.5 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi ancak yüzeyde hissedilmedi.

Aşağıdaki link üzerinden AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini takip edebilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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