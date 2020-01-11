Son depremler: İstanbul depreminin ardından Marmara Denizi’nde depremler sürüyor…

Marmara Denizi ve çevresindeki sismik hareketlilik devam ediyor ve ufak depremler birbirini kovalıyor. Saat 16:37’de İstanbul’u korkutan 4.8’lik depremin arından büyüklükleri 2 ile 2.5 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi ancak yüzeyde hissedilmedi.

Aşağıdaki link üzerinden AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini takip edebilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.