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Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Gündemde corona virüsü olmasına rağmen yaşanan depremler de vatandaşlarda korku yaratmaya devam ediyor. Son olarak sabaha karşı Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

09:33 -
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Son depremler: Kandilli ve AFAD verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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