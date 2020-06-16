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Son depremler listesi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel son depremler

Bingöl'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ufak sarsıntılar bir süre daha devam etti. Yurdun çeşitli yerlerinde farklı büyüklüklerde depremler gerçekleşirken vatandaşlar güncel son depremleri merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler listesi...

09:28 -
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Son depremler listesi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel son depremler

Deprem gerçeği bir kere daha kendini gösterdi ve Bingöl’de yaşanan deprem can ve mal kaybına neden oldu. Depremin ardından yurdun farklı noktalarında ufak sarsıntılar devam ederken vatandaşlar son depremleri araştırıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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