Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. Türkiye bir deprem ülkesi ve dört bir yanında gün içinde sık sık ufak da olsa depremler gerçekleşiyor. Tedirgin olan vatandaşlar “deprem mi oldu” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte güncel son depremler listesi…

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.