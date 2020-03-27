Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri…

Türkiye genelindeki son depremlerin kaydedildiği bölgeleri anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremleri dakika dakika görebilirsiniz. Peki en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER