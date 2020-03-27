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Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri…

Türkiye genelindeki son depremlerin kaydedildiği bölgeleri anlık olarak takip etmek mümkün. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaşıyor.

09:32 -
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Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri…

Türkiye genelindeki son depremlerin kaydedildiği bölgeleri anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremleri dakika dakika görebilirsiniz. Peki en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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