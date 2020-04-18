Son depremler listesi… Hareketlilik korkuttu! AFAD ve Kandilli son deprem verileri…

Türkiye'de her gün hemen hemen her gün ufak ve orta şiddetli depremler meydana geliyor. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan sarsıntılar vatandaşlara kısa süreli panik yaşatabiliyor. Son olarak ülkenin farklı noktalarında hissedilen depremler meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER