Son depremler listesi… Kandilli ve AFAD verilerine göre anlık olarak son depremler

Geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı büyüklüklerdeki birçok depremin ardından vatandaşlar merakla nerelerde deprem olduğunu araştırıyor. Hafta sonu İstanbul’da gerçekleşen deprem birçok noktada korku ve paniğe yol açmıştı ancak can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre güncel son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.