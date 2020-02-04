Son depremler… Manisa Akhisar’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20.55’te 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD’a göre ise Akhisar’da 7 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği belirtiliyor.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER