Son depremler nerede oldu? Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi (20.04.2020)

Türkiye’de meydana gelen son depremin hangi ilde ve ilçede olduğunu, saat kaçta yaşandığını anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anlık olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Alınan son bilgilere göre, son deprem Akdeniz açıklarında 2,4 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedildi. İşte ülkemizdeki son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından alınan son verilere göre, son deprem Akdeniz açıklarında saat 18.31’de 2,4 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremden önce ise gün içerisindeki Manisa Kırkağaç’taki 3,4 şiddetindeki deprem kısa süreli panik yarattı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

DEPREM TÜRLERİ

Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle “TEKTONİK” depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90’ı bu gruba girer. Türkiye’de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler “VOLKANİK” depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya’da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip depremler de “ÇÖKÜNTÜ” depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya’da Tsunami’den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüştür.