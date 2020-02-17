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Son depremler nerede oldu? İşte son depremlerin kaydedildiği illerimiz!

Ülkemizde geçtiğimiz ay Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından bugüne kadar binlerce artçı deprem kaydedildi. Son günlerde ise özellikle Malatya ve Elazığ'da depremler azalmaya başlamıştı ancak gün içerisinde Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Peki son depremler nerelerde oldu? İşte ülkemizde son depremlerin kaydedildiği illerimiz.

17:24 -
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Son depremler nerede oldu? İşte son depremlerin kaydedildiği illerimiz!

24 Ocak tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından çevre illerle birlikte Manisa, Muğla ve Akdeniz açıklarında binlerce deprem kaydedildi. Bu depremler son günlerde azalsa da bugün Elazığ’da 4,5 şiddetinde deprem kaydedildi. Peki son depremler hangi bölgelerde ve illerde kaydedildi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi.

SON DEPREMLER

Türkiye’de orta ve küçük çaplı depremler sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre, Elazığ, Manisa, Malatya illerimizde çeşitli büyüklüklerde depremlerin olduğu kaydedildi. Depremlerin, derinliklerini, şiddetini ve saat kaçta olduğu gibi bilgileri aşağıda paylaştığımız link üzerinden görebilirsiniz. İşte son depremlerin yaşandığı yerler.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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