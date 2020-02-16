Son depremler: Van ve Malatya’da korkutan depremler!

Edinilen son bilgilere göre Malatya ve Van’da deprem olduğu kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde Malatya’nın Battalgazi, Van’ın ise Başkale ilçelerinde deprem oldu. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler…

MALATYA VE VAN’DA DEPREM PANİĞİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van´ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada depremin Battalgazi ilçesinde meydana geldiği belirtildi ve derinliğinin 11,94 km olduğu ifade edildi.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER