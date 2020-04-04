Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son hava durumu raporu: Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada İstanbul'da hava durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde rüzgarın saatte 90 km hıza çıkabileceği bildirildi. Yüksek hızlara çıkan rüzgarın ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

18:44 -
Haberler Gündem
Son hava durumu raporu: Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Balıkesir Çanakkale HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji Yalova
Son güncelleme: 18:45 04.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more