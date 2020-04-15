Son keşfedilen corona virüsü belirtileri nedir? Corona virüs bulaşma riski hakkında korkunç iddia

Corona virüsü, tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İlk kez Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yaklaşık 2 milyon kişiye bulaştı. Ki bu rakamlar sadece tespit edilebilen vakalar. Uzmanlar sayının çok daha fazla olabileceğini söylüyor. Türkiye'de son açıklanan verilere göre ise, tespit edilen corona virüsü vaka sayısı 65 bin 111'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1403. Peki tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nasıl bulaşıyor? Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsüne maruz kalan kişiler gün gün hangi belirtileri gösteriyor? İşte detaylar…

GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Rus epidemiyoloji uzmanı Nikolay Briko, corona virüsünün bulaşma mesafesi ile ilgili yeni buluşları açıkladı. Rus uzmana göre corona virüsü, 4 metre mesafeden insanlara bulaşabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

EN SON KEŞFEDİLEN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ NEDİR?

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19’a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. Makaleye göre, salgının çıktığı Çin’in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36’sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46’sında bir takım nörolojik semptomların görüldü.