Son kitap: Yeraltı dünyası ve Çakıcı

Yazarımız Saygı Öztürk yeni kitabını şöyle anlattı:

– Neden bu kitabı yazma gereği duydunuz?

“Alaattin Çakıcı, son 17 yılını cezaevinde geçirmesine rağmen siyasette, bürokraside hep gündemde olmaya devam etti. Her yakalanışı ayrı bir öykü. Devletin, kararlı bir tutum izlediğinde neler yapabileceğini de bu kitapla ortaya koydum. Mesleğini hakkıyla yerine getiren ve yılmadan mücadele veren emniyet mensuplarının ‘uzun takipteki' öykülerine de kitapta yer verdim.”

ÇOK İLGİNÇ İSTEKLER

– Kitabı yazarken kaynaklarınız neler oldu?

“Mahkeme kararlarıyla dinlenen telefonlar, emniyet, cumhuriyet savcılığı, mahkeme tutanakları, Alaattin Çakıcı ile milletvekillerinin, avukatlarının cezaevinde yaptığı görüşmeler, Çakıcı'yı yakalamak için amansız takibi yürüten emniyet mensuplarının anlatımlarına yer verirken, racon kesen, adalet dağıtan, haraç alan organizasyonların oluşumunu da belirttim. Çakıcı'nın kaçak olduğu dönemde peşine düşen emniyet mensupları, bilgi sızmaması için neler yaptıklarını, örtülü ödenek sistemine geçişin de bu süreçte başladığını öğreniyorum.

– Kaynaklarınız arasında siyasiler de var mı?

“Bakıyorsunuz, ‘büyük işler'de hep O'nun adı geçiyor. Türk Ticaret Bankası'nın ihalesinin yarattığı büyük deprem, Çakıcı'nın ilginç temasları, bazı yazarların devreye girmesi ve kimya bozan konuşmaları da, yine resmi belgelerden aktardım. Yine, cezaevinde Çakıcı'yı ziyaret eden milletvekilleri ve onlarla yaptığı sohbetlerde çok ilginç bilgiler var. Onlardan, PKK'nın başı Abdullah Öcalan'la ilgili çok ilginç istekleri oluyor…

– Ne gibi istekleri olmuş?

“Öcalan'la aynı cezaevinde olmak istiyor. Bunu da şu gerekçeyle açıklıyor: “O'nunla yan yana bulunmamız halinde Öcalan örgütü rahat yönetemeyecek, bizim dediklerimizi yaptıracak. Öcalan yanımızda olursa inanın PKK olayları biter. Ben, Kürtler'in değil PKK'nın amansız bir düşmanıyım.” Ama bu talebi hiçbir zaman gerçekleşmedi.

KOLAY OLMUYOR

– Birçok önemli tanıkla görüştünüz. Peki, neler gördünüz?

“Devletin bir dönem ‘baba”, ‘kabadayı' olarak bilinen Ülkücüler'le yakın temas içerisinde olduğunu anladım. Emniyetin, MİT'in belli dönemlerde ‘babalara yol verdiği', yurtdışı operasyonlarında ağırlıklı olarak istihbarat çalışmalarında yardım aldığı anlaşılıyor. Ancak öyle bir dönem geliyor ki, o taktikler, devlet peşlerine düştüğü zaman kamu görevlilerine karşı kullanılıyor ve yakalanmaları da o zaman kolay olmuyor. Ama şu da bir gerçek ki, Türk polisi nefes kesen takipler ve taktikler kullanıyor. Örneğin Çakıcı'ya ulaşmak için pasaport taşıyan kişinin uçakta, tam arkasında bile oturduğunu operasyonu yapanlardan öğreniyor.”

ALAATTİN ÇAKICI’NIN MİT’LE YAKIN İLİŞKİSİ VAR MIYDI?

“Alaattin Çakıcı yurtdışı istihbaratta devlete yardımcı olmuş. Örneğin, cezaevinde ölen ünlü MİT'çilerden Kaşif Kozinoğlu'yla defalarca yaptığı telefon konuşmaları da mahkeme tarafından resmi yazılarla MİT'ten sorulmuş. Buna ilişkin yazışmaların belgelerini de, MİT'in verdiği cevabı da kitabımda belirttim. MİT eski Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün mahkemeye sunduğu belgelere ulaştım. Eymür, Alaattin Çakıcı'nın siyasetçilerle olan ilişkisini kaydettiğini ve bunları açıklamaması için ‘gizli anlaşma' yapıldığını öne sürüyor.

“MİT, Çakıcı'yı çalışmalarında kullanarak O'na kolaylık sağladı. Ben, Çakıcı'nın tehlikeli hale geldiğini, siyasi cinayetlere yönelik planlamalar yaptığını devletin en üst makamlarına rapor ettim. MİT'in bazı yetkilileri, Çakıcı'yı, çalışmalarında kullanarak O'na bazı kolaylıklar sağladı. O yüzden Çakıcı Avrupa ve ABD'de rahat rahat dolaştı. Türkiye'deki bazı kesimlerle irtibatını sürdürdü. Kendisiyle ilgili her faaliyetten haberdar oldu'' diyor. Hakim Çakıcı'ya soruyor, “Siz MİT'te görevli miydiniz?” sorusuna verdiği çok ilginç cevap da, gerçekten beni de şaşırttı. Bunun ayrıntılarını da kitabımda bir bir yazdım.”

PEKER, ÇAKICI İLE BARIŞMASINI ANLATTI

“Günde 5 paket sigara içen Çakıcı, siyasette de önemli rol oynadı. ABD'de iken kendisini arayan dönemin bakanı “ABD'den ayrıl, seni almak için bir ekip gitti” diyor ve oradan ayrılmasını, Çakıcı'nın yakalanmasını da önlüyor. Çakıcı kendisine “mafya” denilmesinden her zaman rahatsızlık duydu. “Mafya ceketi bana uymaz” diyor.

O dünyada ihanet edene pembe etek giydirilip kendisini vurdurması da yine resmi belgelerde yer alıyor. Ve tahliye sürecinde Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği hediyeler, Çakıcı-Sedat Peker ilişkileri, 2 tarafın barıştırılmaları da ilginç bölümlerden birisi. Peker bu kitap için Çakıcı'yla barışma olayını anlattı. Yakalanmamak için hep yer değiştiren, dünyayı 4 kez dolaşan ve ömrünün 23 yılını cezaevinde geçiren Çakıcı, şimdi sakin bir hayat yaşıyor. Dostları yalnız bırakmıyor.”

Saygı Öztürk'ün, “Alaattin Çakıcı” kitabını www.sozcukitabevi.com'dan ya da 0 212 948 22 78 numaralı telefondan temin edebilirsiniz…