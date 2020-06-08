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Son mesajı ‘dua istiyorum’ oldu! 27 yaşında coronaya yenik düştü

Bursa’da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), corona virüsü nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz, son paylaşımında ''dua istiyorum'' demişti.

09:20 -
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Son mesajı ‘dua istiyorum’ oldu! 27 yaşında coronaya yenik düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve solunum desteği sağlandı.

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ”Dua istiyorum” notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda görev yapan Kaygusuz’un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.

Kaygusuz’un kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı belirtilmedi. (DHA)

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Bursa Çocuk Corona İnegöl istanbul Sağlık sosyal medya
Son güncelleme: 10:06 08.06.2020
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