Son vakada dikkat çeken detay… Bu ilk kez oldu…

Dünyayı sarsan öldürücü corona virüsüyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşte bugün corona virüsü ile ilgili Türkiye’de yaşananlar…

GÜRCİSTAN’A ERTELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gürcistan ile havayolu ulaşımının durdurulması kararının 20 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gürcistan ile olan havayolu ulaşımını karşılıklı olarak 14 Mart 2020 (bugün) lokal saat ile 24:00 itibari durdurulma kararı alınmıştı. Ancak Gürcistan havayolları ile yeni yapılan ortak mutabakat kapsamında karşılıklı uçuşları durdurma tarihi 20 Mart 2020 lokal saat ile 24:00’a ertelenmiştir” ifadeleri yer aldı.

AYNI AİLE DIŞINDA İLK HASTA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez” dedi.

Bakanın açıkladığı son hasta ile virüsü taşıyan kişi sayısı 6’ya çıkmış oldu. İlk 5 vaka aynı aileden olduğu için altıncı vaka bir ilk özelliği taşıyor.

“BU BİR KUL HAKKIDIR”

Diyanet umreden dönen son 5 bin 300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi:

* Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım.

KKTC’DE DE YAYILIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişiye yapılan korona testinden birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, korona virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 83’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396´ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.

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