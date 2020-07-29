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SONAR Araştırma şirketi pandemi dönemi anketini açıkladı: En başarılı başkan Ekrem İmamoğlu

Corona virüsü salgınında en iyi çalışan belediye başkanları anketinde ilk sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li belediye var.

06:00 -
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SONAR Araştırma şirketi pandemi dönemi anketini açıkladı: En başarılı başkan Ekrem İmamoğlu

SONAR Araştırma şirketi corona virüsü döneminde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı. Araştırmada, salgın döneminde belediyelerin hizmetlerinin başarı oranları vatandaşlara soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı sosyal medya hesabından yayınladığı anketle ilgili 20 büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının sorgulandığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Anketten çıkan sonuçlara göre corona virüsü salgını mücadelesinde en başarılı belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. Ankete katılanların yüzde 58'i İmamoğlu'nun pandemi döneminde gerçekleştirdiği icraatları başarılı bulduğunu söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

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İmamoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer takip etti. Ankete katılanların yüzde 57.6'sı Soyer'in salgın sürecini doğru yönettiğini ifade etti. En başarılı başkan listesinde ilk 5 sırada AKP'den sadece Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankette 4. sırada ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Listenin 5. sırasında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek var. 6. sırada ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bulunuyor. Listenin 7. sırasında ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Erşen'i Gaziantep'den Fatma Şahin izledi. Ardından Manisa'dan Cengiz Ergün ve son olarak da Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül listede yer aldı. Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10'da 5 CHP'li, 4 AKP'li, 1 MHP'li belediye başkanı bulunuyor. En başarılı ilçe belediye başkanı, yüzde 70.2'lik oranla AKP'nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel A. Beyazgül

Son güncelleme: 02:56 29.07.2020
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