Sopalar havada uçuştu! İstanbul’daki kavga kameralara yansıdı

Sopaların havalarda uçuştuğu kavga dün Çekmeköy, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında yaşanan kavga demir kapı imal eden bir firma sahibi ile müşteriler arasında yaşandı.

KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taraflardan biri elindeki sopayla karşı taraftan bir kişiye saldırdığı görülüyor. Darp edilen kişi de eline bir sopa geçirince kavga büyüyor.

Yaklaşık 10 kişinin karıştığı olayda 6 kişinin birbirine sopalarla saldırdığı görülüyor. Kavga sırasında aldıkları darbeler sebebiyle bazı kişilerin düştüğü de kameralara yansıyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyüyen kavga olay yerine giden polis ekiplerince sonlandırılırken 3 kişinin sopa ve bıçakla yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kavgayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.