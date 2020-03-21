Soruşturma başlatılan Enver Aysever ifadesinin ardından serbest

Twitter hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Enver Aysever hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Enver Aysever, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Aysever’in ifadesinde halkın dini değerlerini hedef almadığını, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik paylaşım yaptığını söylediği öğrenildi.