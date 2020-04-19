Sosyal medya bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar kapılarına kadar arabayla gelip ekmek satan bir fırıncı gencin söylediği şarkılarla moral buluyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Her geldiğinde kendine göre uyarladığı bir şarkıyı seslendiren genç sesi ile vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Yıldız Tilbe’nin Vazgeçtim isimli şarkısının nakarat kısmını ekmeğe uyarlayıp söyleyen gencin görüntüsü sosyal medyada Yoğun ilgi görürken video paylaşımın altına yapılan “sesinin ekmeğini yemek bu olsa gerek, bu virüs içimizdeki sanatçı ruhu ortaya çıkardı” gibi yorumlar dikkat çekti.

VATANDAŞLAR BALKONLARA ÇIKIP EŞLİK EDİYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde aynı mahalleye gelen ekmekçi genç bu sefer de ünlü sanatçılar Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oynadığı 1970 yapımı Karagözlüm filminde Türkan Şoray’ın Balıkçı Azize tiplemesiyle seslendirdiği bey amca şarkısını uyarlayıp seslendirdi.

Kim olduğu merak konusu olan ekmek satıcısının videoları sosyal medyada yoğun ilgi görürken vatandaşların evlerinin balkonlarından şarkı söyleyen gence eşlik etmeleri dikkat çekti. İHA