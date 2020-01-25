Sosyal medya bu görüntülere sert tepki gösterdi!

Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen ve soğuk havada dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kuruldu.

Bu çadırlardan birinin içerisine giren CNN Türk muhabiri Ferit Demir, yaptığı sunumda depremzedelere “Mutlusunuz değil mi? Soba yanıyor. Şu anda mutlusunuz değil mi?” şeklinde sorular sordu.

Demir’in bu sunumu sosyal medyadan çok sert tepki çekti. Tepkinin ardından Demir, Twitter üzerinden eleştirilere yanıt verdi.

“YAZACAKLARIM BU KADAR”

Demir’in açıklaması şöyle;

* 1- Sorduğum bir soru sorası linç edildim herkes kendince yorum yazmış hakaret ermiş. Ne desem de herkes bildiğini yazacak ama ben sadece tek tivit ile düşüncemi yazacağım gerisi size kalmış..

* 2- 20 saattir deprem bölgesinde yaşanan durumu takip ediyorum . Kimsenim adamı değilim. Vatandaş dün dondurucu havada sabahlamıştı bugün sıcak çadırda kalıyordu. Mutlumuzunuz bu durumda diye sordum eğer o vatandaşlar mutsuzsuz kimse bize sahip çıkmıyor deseydi ne olurdu?

* 3-Ben vatandaşın vereceği cevabı bilmiyordum mutluyuz dediler linç edildim, mutsuzsuz deselerdi yine linç edinecektim ben gazetecilik refleksiyle sordum.Aklımda fikrinde başka bir düşünce asla yok.

* 4- Yandaş yada birilerine yaranma niyetinde olan bir gazeteci olsam annem beni evlatlıktan red ederdi. Sonuç olarak sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım. Yazacaklarım bu kadar..