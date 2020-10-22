Sosyal medya çetesinden 400 bin liralık vurgun

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linki göndererek ele geçiren, ardından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

2 AYDA 400 BİN LİRA

Çalışmalar sonunda Mersin ve Adana’da faaliyet gösteren bir şebekenin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer şahıslardan, hesap sahibi adına borç para talebinde bulunarak üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara para aktarıldığı tespit edildi. Şebekenin bu yöntemi kullanarak son 2 ay içerisinde 400 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şahısların yurt dışına kaçmak amacı ile hazırlık yaptığının da öğrenilmesi üzerine jandarma ekiplere belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucu 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 lira, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport ve 1 gemi cüzdanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.