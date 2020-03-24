Sosyal medya doktor çiftin çocuklarıyla yaptığı bu görüşmeyi konuşuyor

Doktor çiftin çocuklarıyla mesafeyi koruyarak görüşme anları sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

Corona virüsü nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çift, dayılarına teslim ettikleri iki çocuklarıyla aradaki mesafeyi koruyarak görüştü.

TEBESSÜM ETTİRDİ

Corona virüsü tedbiri alan doktor çift; kendileri evin girişinde, iki erkek çocukları ise içerideki bir odada oturarak birbirleriyle konuştu.

Tebessüm ettiren diyaloglara sahne olan görüşme cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, altında destek yorumları atıldı. DHA

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