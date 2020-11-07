Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya’dan babasının ölümüne suç duyurusu

İsviçre’de yaşayan sosyal medya fenomeni Cemile Kaya, 20 Ekim 2020’de saat 01.00 sıralarında yatağında ölü bulunan babası Yaşar Salo’nun cenazesi için Türkiye’ye geldi.

Babasının ölümünün kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçmesi üzerine Cemile Kaya, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla 15 yıldır bakımını üstlenen Nermin K. ve yanındakiler hakkında “İhmali davranışla kasten insan öldürme”, “Taksirle insan öldürme” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Yaşar Salo ölmeden önce Nermin K.’nin maktülü kısıtlamak adına vesayet davası açtığı öne sürülen dilekçede, maktulün KOAH, demans, kronik kalp ve akciğer kanseri hastası olduğu ve bakımının hassasiyetle yapılması gerektiği belirtildi.

PİYANGODAN ÇIKAN PARA NEREDE?

Şüpheli Nermin K’nin gerekli özen yükümlülüğünü göstermediği, “Birçok hastalığı bulunan Yaşar Salo’yu uzun süre odada yalnız bırakıp saatler sonra yanına gidip kontrol ettikleri ve nefes almadığını fark ettikleri” öne sürüldü.

Yaşar Salo’nun zaman zaman şans oyunları oynadığı piyangodan kendisine para çıktığının bilindiği de ifade edilen dilekçede, Milli Piyango Başkanlığı’na yazı yazılarak maktulün ikramiye alıp almadığının tespiti de istendi.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Savcılığa gelerek ifade veren Cemile Kaya ifadesinde şunları dile getirdi:

* Babamın ölümüyle ilgili şüphelerim bulunmaktadır. Nermin, babam hakkında vesayet davası açmıştı. Ancak vesayet davasını biz kazandık.

* Daha sonra da babamın ölüm haberini aldık. Bu kişinin babama sürekli hasta olduğunu belirterek hap kullandırttığını biliyorum. Bu hapların neden verildiği konusunda şüphelerim bulunmakta. Babamın ölümünün detaylı şekilde araştırılmasını istiyorum.

* Babamın üzerinde ciddi bir mal varlığı olduğunu düşünüyorum, bu sebeple ölümünden şüphe ediyorum. Babam 87 yaşındaydı. Kardeşlerimden duyduğum kadarıyla babam kanser hastası ve alzheimer hastası ancak öldürülmüş olabilir.

“ENTRİKA DÖNDÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM”

Şikayetinin ardından adliye önünde açıklama yapan Cemile Kaya, “Bir entrika döndü, bizim evde ölmedi, başkasının evinde öldü. Bu hanımlar için suç duyurusunda bulundum. Çok üzgünüm. Sormak istediğim şeyler var. Babamın şüpheli ölümünden dolayı şikayette bulundum” dedi.

Babasının ağzı ve burnundan kan geldiğini söyleyen Kaya şunları söyledi:

* Babam sustu, susturuldu. Hiç tanımadığımız, Alanyalı birinin adı Nermin, birinin adı Naime birileri çıkmış karşımıza. Kim kime 20 yıl bakar bedava. En son vesayet davası olmuştu, avukatımla çözdük.

* Bize teslim edileceği gün babam öldü. 20 yılın hesabını sorma zamanıdır. İçim çok yanıyor. Gereken ne varsa onu yapacağım.

* Bu arada kadın biraz kuvvetli olduğu için beni de tehdit edebilir, ama kadına buradan sesleniyorum, ‘Karşında bir Cemile Kaya var artık, sus’. Şimdi bana ifade verme zamanın geldi.

“SORUŞTURMA SONUCUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK”

Cemile Kaya’nın avukatı Ozan Kayahan ise evinde ölü bulunan Yaşar Salo’nun bakımının 15 yıldır şikayette bulundukları Nermin K. tarafından yapıldığını, kesin ölüm nedeninin tespit edilemediğinden kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçtiğini belirtti.

Kayahan, “Şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu Yaşar Salo’nun gerekli dikkatli ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarla bakımının yapılmadığından dolayı Cemile Hanım’ın babasının vefat ettiğini düşünüyoruz. Buna istinaden şüphelinin eylemi, ihmali davranışla kasten insan öldürme suçu olduğundan dolayı kendisi hakkında TCK 83. madde kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma sonucunda gerçek ortaya çıkacak, Yaşar Salo’nun ölümünde ihmali ve kastı olanlar cezalarını çekeceklerdir. Bu soruşturma belki merhumu geri getirmeyecektir ancak ölümüyle perişan olan evlatlarını başta Cemile Hanım olmak üzere manen rahatlatacaktır” dedi. (DHA)