Sosyal medya fenomenine ikinci kez kaçak hayvan operasyonu

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenledi.

Sosyal Medya fenomeni Meriç İzgi'nin adresine düzenlenen operasyonda ‘Makak’ cinsi maymun ele geçirildi. Ülkemize kaçak yollarla getirilen ve bakılması yasak olan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye ikinci kez operasyon düzenlendiği belirtildi. Ezginin sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı ‘Koko’ isimli maymun için polis ekipleri 5 ay önce operasyon düzenlemişti.

El konulan maymun korumaya alınmıştı. İzgi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Maymunum Koko'yu geri aldım. En mutlu günüm” diye açıklama yapmıştı.

Ancak ilk operasyonda ele geçirilen ‘Koko’ isimli maymunun halen korumada olduğu belirtildi. İkinci operasyonda ele geçirilen maymunun ise “Koko” olmadığı ve korumaya alındığı öğrenildi.

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