Sosyal medya fenomenine şok: 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi daha önce de Türkiye'ye girişi yasak olan “Makak” cinsi maymun sokmuş ve hakkında işlem yapılmıştı. İki kez aynı suçu işleyen İzgi üçüncü kez yine yasadışı yollardan “Makak” cinsi maymunu ülkeye sokunca gözaltına alınmıştı. Maymunun kendisinin değil arkadaşının olduğunu söyleyen İzgi, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, evinde bulunan maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Meriç İzgi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İzgi'nin izinsiz olarak beslediği “Makak” cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin “kaçakçılık” suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.