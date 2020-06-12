Sosyal medya fenomeninin 1,5 yıla kadar hapsi istendi

Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulununca tepki çekmişti. Kardashian’a bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten gelmişti. Övüç yaptığı paylaşımda, ”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu paylaşım sonrası Övüç hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak savcılığa ifade veren Övüç şunları söyledi:

* Videoda benim cevaben yapmış olduğum konuşmam Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı olan Ermeniler'e karşı söylenmiş sözlerdir.

* Kendisi bizim değerlerimize aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için böyle bir cevap verdim. Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur.

* Ben 5-6 yıldır ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımıza yardım etmekteyim. Yine onların derneklerine yardım etmekteyim.

* Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Övüç hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Övüç’ün, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.