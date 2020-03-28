Sosyal medyada bu mesajı paylaştı, 4 gün sonra dehşet saçtı!

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt’a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz’u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Hatice Kurt, hayatını kaybetti.

İŞTE PAYLAŞTIĞI O MESAJ

Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt’u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz’un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi.

Havuz’un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, ”Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin” paylaşımı yaptığı görüldü.

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Ali Rıza Havuz’un olaydan saniyler sonra polis ekiplerince yakalandığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun üzerine atlayarak, tabancayla etkisiz hale getirdiği Havuz, kalabalığın arasından alınarak polis aracına götürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rize Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Ali Rıza Havuz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)