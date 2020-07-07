Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili bakanlıktan açıklama!

Bakanlık tarafından ‘Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı’ başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın, çocukların üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasını sağladık.

* İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir.

* İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

* Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir.

* Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız. DHA