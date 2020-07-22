Sosyal medyada Damla Horuz bulunsun çağrısı!

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Hacıyakup köyünde yaşadığı söylenen 17 yaşındaki Damla Horuz’dan dünden beri haber alınamadığı konuşuluyor. Sosyal medyada gündeme oturan Damla Horuz ile ilgili binlerce mesaj paylaşılırken, konuyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA DAMLA HORUZ BULUNSUN ÇAĞRISI

Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinin ardından sosyal medyada 17 yaşında olduğu söylenen Damla Horuz isimli kızın 21 Temmuz saat 04.00’ten beri kayıp olduğu iddia edildi. Kayıp ilanında bir cep telefonu numarası da paylaşıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Sosyal medyada Damla Horuz hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları…

-Sabah uyandığımızda bir ölüm haberi daha almayalım. #damlahoruzbulunsun

-Bu defa geç kalınmasın #damlahoruzbulunsun

-Olmasın bir kadın daha aramızdan gitmesin. Bir gülüş daha solmasın. Bir aile daha yanmasın. Yayın yayalım. 17 yaşında sabah 4ten beri bulunamıyor.

-Arkadaşlar destek verelim. Her gören bir ihtimal demektir. Başka bir can daha yanmasın başka anne babaların yüreği parçalanmasın. Umarım sağ salim bulunur.

-Adı Damla Horuz 17 yaşında Düzce'de yaşıyor. #damlahoruzbulunsun

-Belki bu defa geç kalmayız ve bir can’ın hayalleri için elinden tutarız.

Gören herkes lütfen paylaşsın. Yer : Düzce

#damlahoruzbulunsun

17 yaşında ki bu kızımıza ulaşılamıyor. Düzcede yaşıyormuş. Lütfen bulun canımızdan can gidiyor bu son olsun.