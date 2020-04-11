Polise saldırı görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'ndeki bir parkta polise saldırıldığı iddiasıyla dolaşan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Hızla yayılan videoya birçok kişi yorum yaparken olay ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı.

İKAZA UYMADILAR

Olayın parkta oturan aynı aileden 6 kişinin polisin ikazına uymamasıyla başladığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen polise mukavemet gösteren 6 kişi için destek kuvvet istendi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ SUÇTAN ADLİ İŞLEM

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler hakkında hem “tedbir kararlarına uymamak” hem de “polise mukavemet” suçlarından adli işlem yapıldı.

ALKIŞLANDILAR

Şüpheliler emniyete götürülürken, balkona çıkan vatandaşların polisi alkışlaması dikkat çekti.