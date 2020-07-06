Sosyal medyada gündem olan konuya Cihangir İslam da katıldı: Sıkı soru!

Deniz Ergün adlı Twitter kullanıcısının, “Siyasal İslamcıların eşleri neden Mekke veya Medine’de doğum yapmazlar da ABD’yi tercih ederler?” sorusu sosyal medyada gündem oldu ve tartışılan konular arasında yer aldı.

Tartışma yaratan soru, Saadet Parti’sinden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın da dikkatini çekti. İslam, Ergün’ün sorusunu paylaşarak, “Sıkı bir soru” dedi ve tartışmaya açtı.

“AÇIK AÇIK TARTIŞMAK”

İslam, yorumunun devamında, “Hepimizi düze çıkartacak yöntem ve dil, yok saymadan, aşağılamadan, hakaret etmeden, düşmanlaştırmadan çelişkileri yalın olarak ortaya koymaktan ve açık açık tartışmaktan geçiyor” dedi.

“DAHA DERİNDE VE GENEL”

İslam, paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

* ABD’de doğum yapmak veya yatırımını oralara kaydırmak işini yaygın olarak görüyorum. Atatürk’ü dilinden düşürmeyenler de, Marxist teoriye bağlıyım diyenlerde de.

* Sorun sanki daha derinde ve genel. Hiç kimse kendisi gibi değil ya da dilindekiyle yaptıkları oldukça farklı şeyler.