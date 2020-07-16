Sosyal medyada Hz. Muhammed’e hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medyada dini değerlere ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşımında bulunan Muhammed Cevdet S., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Fatih’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Zanlının polisteki sorgusu dün akşam tamamlandı. Akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Muhammed Cevdet S.'nin, nöbetçi hakimlikçe ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı sırada el konulan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın ise incelemeye alındığı belirtildi. (İHA)