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Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte otelde ceza

İstanbul Beşiktaş’ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabını etiketlemesi üzerine turist çifte kaldıkları otelde idari para cezası uyguladı.

Güncellenme: 09:44, 21/11/2020
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Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte otelde ceza

Türkiye’de tatil yapan turist bir çift önceki gün akşam saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerindeki bir çiğ köfteciye gitti. Burada çiftin maske takmadığını gören Güliz G., önce maske takmaları için çifti uyardı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞTI

Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ifşa edeceğini söyledi. Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi hesabını da etiketleyen kadın, denetleme yapılmadığını belirterek çifti ihbar etti.

KALDIKLARI OTELDE CEZA YAZILDI

Güliz G'nin paylaşımı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit etti.

Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da belirleyen Beşiktaş polisi, dün saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900'şer lira idari para cezası uyguladı. (İHA)

Beşiktaş Emniyet istanbul Kadın para sosyal medya tatil Türkiye
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