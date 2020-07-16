Sosyal medyada infial yaratmıştı… ‘Silahla tehdit’ten tutuklandı

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede A.A. isimli bir uzman çavuş tarafından, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları sosyal medyada ortaya atılmış ve büyük tepki çekmişti. Şırnak Valiliği, şahsın “aşırı derecede alkollü olduğunu” ve “çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler” sergilediğini belirterek, görevden uzaklaştırılıp gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe “silahla tehdit” suçundan tutuklandı.

Zanlıya ayrıca “çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği” gerekçesiyle de para cezası uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak’taki iddialar sosyal medyada infial yaratmıştı. Şırnak’ta bir grup iddialar üzerine protesto gösterisi düzenlemiş ve “hak, hukuk, adalet” ve “susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları ile yürüyüş yapmıştı.

Şırnak Valiliği konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* 15.07.2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 İhbar hattına gelen çağrıda İlimiz Merkez Yeni Mahallede, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır.

* Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır.

BARO: KAMERA DELİLLERİ…

Şırnak Barosu da olayın takipçisi olacaklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

* 14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir.

* Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır.

* Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.