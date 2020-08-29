Sosyal medyadan tecavüz mağduru olduğunu duyurdu, devlet korumaya aldı

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne uğradıktan sonra yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er olayının yankıları sürerken sosyal medya bu kez Muğla’dan gelen bir yardım çığlığı ile yankılandı.

Milas ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki S.K. sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda bir avukatın cinsel saldırısına ve tecavüzüne maruz kaldığını ve bunalıma girmesi nedeni ile intihar edebileceğini belirterek yardım istedi. Bu paylaşımın ardından sosyal medyadan genç kıza destek mesajı yağdı.

POLİS BİR CAFEDE PERİŞAN HALDE BULDU

Paylaşımları takip eden ve harekete geçen Milas polisi iş yerinden ayrıldığı öğrenilen S.K.’yı Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir cafede otururken buldu. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kızın ifadesi alındı.

S.K.’nın korktuğu, bunalıma girdiği ve yaşamından endişe duyduğunu belirtmesi üzerine devlet korumasına alındığı belirtildi. Perişan haldeki genç kıza psikolojik destek verilmeye başlandığı da öğrenildi.

“BU OLAYI YAŞADIĞIMDAN BERİ ÖLMEK İSTİYORUM”

S.K., @kartanesi_04 kullanıcı adıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Yaşamıma son vermeden önce bir kaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım. Avukat Ü.I.’nın cinsel saldırısına uğradım. Ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehdit ve taciz edildim. Bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum.”

Tecavüze uğradıktan sonra şikayetçi olmaması için avukat Ü.I., ailesi ve arkadaşları tarafından kendisine tehdit ve hakaret dolu binlerce mesaj atıldığını ifade eden S.K., mesajların ekran görüntülerini de aynı hesaptan paylaştı.

“PARASINI VERELİM TEDAVİ OL”

Genç kız paylaştığı fotoğraflara “Bunun gibi binlerce mesaj aldım ailesinden, arkadaşlarından, kendisinden… Bana ‘seni akıl hastanesine veya psikiyatriye götürelim tedavi edelim, parasını biz ödeyeceğiz. Sana istediğin kadar para vereceğiz’ diye teklifte bulundular” notunu ekledi.

