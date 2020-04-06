Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi eylem yaptı

Erzincan kent merkezinde corona virüsü salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında bugün sabah saatlerinde trafik ekiplerince araçlar üzerinde denetim yapıldı. Denetimler sırasında bazı servislerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği tespit edildi. Bunun üzerine servislerde bulunan 100'e yakın yolcuya 350’şen TL, araç sürücülerine ise 3 bin 500 TL para cezası kesildi.

ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİLER

Ceza kesilen vatandaşlar ve araç sürücüleri duruma tepki göstermek için Erzincan Valiliği önünde toplanarak alkışlı eylem yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile görüşmek için eylemlerini sürdüren kalabalığa zaman zaman polis ekipleri müdahalede bulunarak kısa süreli gözaltılar yaptı.

Daha sonra Erzincan Valisi Arslantaş, grubun yanına gelerek vatandaşlarla görüştü. Grup içerisinden seçilen bazı sözcüler Valilik Makamında Vali Ali Arslantaş ile görüşerek eylemi sonlandırdı. (İHA)