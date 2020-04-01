Sosyal mesafe mi? O da ne!

Tüm dünyada Covid-19 için önlemler alınmaya devam ederken Türkiye’de de tedbirler devam ediyor. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmıyor.

Samsun’un İlkadım ilçesi Bankalar caddesi üzerinde bulunan PTT Şubesi önünde gerek Sosyal Yardım Fonu’ndan yardım almak isteyen gerek ise PTT şubesinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturup sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

Polis ihbar üzerine PTT önüne giderek vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. (İHA)

