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Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşireye saldırı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan hemşire, corona virüsü çadırında sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

18:32 -
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Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşireye saldırı!

Olay, dün Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., corona virüsü şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için corona virüsü çadırına gönderildi.

Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek isteyince hastanede görev yapan hemşire Sinan Doğan, virüslü hastaların olduğunu belirterek hasta ve yakınlarını sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.

Yapılan bu uyarının üzerine hasta Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Aldığı darbe yüzünden burnu kırılan hemşire Sinan Doğan, hasta yakınından şikayetçi oldu.

“ŞİDDET COVID DİNLEMİYOR”

Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Şiddet, Covid dinlemiyor.

* Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor.

* Beni darp eden adamın annesi ise ‘Ne olmuş bir yumruk yemiş’. İHA

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