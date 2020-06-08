Sosyal mesafesiz uçuş isyan ettirdi: Uçak tıklım tıklım dolu, boş koltuk yok!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 52 yaşındaki emekli anestezi uzmanı ve yazar Ayser Özbulut, bugün Trabzon’a gitmek için İstanbul aktarmalı uçak bileti aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçağa binerek İstanbul’a gelen Özbulut, saat 17:10'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a giden Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 2824 sefer sayılı uçağına bindi. Özbulut, sosyal mesafenin bulunmadığı ve tıklım tıklım dolu uçağı görünce şoke oldu.

“UÇAK TIKLIM TIKLIM DOLU, BOŞ KOLTUK YOK”

Bodrum'dan İstanbul'a gidene kadar sosyal mesafe kurallarına çok iyi uyulduğunu ve sıkıntı yaşanmadığını belirten Özbulut, şunları söyledi:

* Trabzon uçağına binmemiz ile sosyal mesafe diye bir şey kalmadı.

* Uçak tıklım tıklım dolu, boş koltuk yok, insanlar alt alta üst üste neredeyse.

* Havalimanındaki sosyal mesafe uygulamaları bir anda boşa çıktı. Anlamı kalmadı.

* Açıkçası bu durumdan korktum ve ürktüm, THY ek sefer koyarak, en azından bazı koltukları boş bırakarak sosyal mesafeyi uçak içerisinde de sürdüremez miydi?.

“THY ESKİ HALK OTOBÜSLERİ GİBİ YOLCU TAŞIMAKTAN VAZGEÇMELİ”

Özbulut, uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Aynı durumu, uçak Trabzon Havalimanı’na indiğinde yaşadık, bagajlarını almak isteyen birbirlerine sürtünerek alabildiler, havalimanı içinde bagaj bekleme yerinde yine sosyal mesafeye uyulmadı.

* Bu tür seyahatlerde mutlaka sosyal mesafeye uyulmalı.

* THY eski halk otobüsleri gibi yolcu taşımaktan özellikle bu dönemde vazgeçmeli.