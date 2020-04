Sosyal mesafeye uymayan vatandaş zabıtaya saldırdı!

Ülke genelinde 96 saatlik sokağa çıkma sınırlamasının ardından bugün ilk kez evlerinden dışarıya çıkabilen vatandaşlar günün büyük bölümünü alışveriş yaparak geçirdi.

Özellikle zincir marketlerde oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe zaman zaman sıfıra kadar indi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bir markette normalden çok daha fazla müşteri bulunduğu gerekçesiyle market içerisindeki vatandaşlar zabıta tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine zabıta ekipleri hiç ummadıkları bir tepki ile karşılaştılar.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNDÜ

Sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarıda bulunan zabıta ekipleri ile market içerisindeki vatandaşlar arasında tartışma başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra yerini fiziksel müdahaleye bıraktı.

Paylaşılan görüntülerde bir vatandaşın zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştığı görüldü.

VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

Araya giren sağduyulu vatandaşlar tarafından büyümeden önlenen kavgada iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına an be an yansıdı.