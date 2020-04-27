Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal mesafeye uymayan vatandaş zabıtaya saldırdı!

Sakarya’da bir markette sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde uyarıda bulunan zabıta ekibi ile market içerisindeki kişiler arasında arbede yaşandı. Market önünden paylaşılan görüntülerde bir vatandaşın sözlü tartışmanın ardından zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların araya girerek engel olduğu görüldü.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:27 -
Haberler Gündem

Ülke genelinde 96 saatlik sokağa çıkma sınırlamasının ardından bugün ilk kez evlerinden dışarıya çıkabilen vatandaşlar günün büyük bölümünü alışveriş yaparak geçirdi.

Özellikle zincir marketlerde oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe zaman zaman sıfıra kadar indi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bir markette normalden çok daha fazla müşteri bulunduğu gerekçesiyle market içerisindeki vatandaşlar zabıta tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine zabıta ekipleri hiç ummadıkları bir tepki ile karşılaştılar.

SÖZLÜ TARTIŞMA FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNDÜ

Sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarıda bulunan zabıta ekipleri ile market içerisindeki vatandaşlar arasında tartışma başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra yerini fiziksel müdahaleye bıraktı.

Paylaşılan görüntülerde bir vatandaşın zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştığı görüldü.

VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

Araya giren sağduyulu vatandaşlar tarafından büyümeden önlenen kavgada iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına an be an yansıdı.

İLGİLİ HABERBodrum ve Milas'ta sokağa çıkanlara toplam 500 bin TL ceza kesildi!Bodrum ve Milas'ta sokağa çıkanlara toplam 500 bin TL ceza kesildi!
bodrum Muğla para Sakarya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more