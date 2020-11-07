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Sosyal mesafeyi unutup 9 kişiyle asansöre binen Bakan Koca: Hastalık yayılıyor

İstanbul'da yaptığı hastane ziyareti esnasında 9 kişiyle asansöre binen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:57, 07/11/2020
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Bakan Koca, dün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ni ziyareti esnasında asansöre yanındaki kalabalık grupla birlikte binmişti. Sosyal mesafenin kalmadığı asansöre binme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Bakan Koca, eleştirilerin hedefi olmuştu.

“COVID-19 YAYILIYOR”

Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise vatandaşlara corona virüsü uyarısı yaptı. Hastalığın yayıldığını belirten Bakan Koca, “Riski azaltın” çağrısında bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız.

* Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.

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Corona Esenyurt hastane istanbul Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:17:53,
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