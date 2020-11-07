Sosyal mesafeyi unutup 9 kişiyle asansöre binen Bakan Koca: Hastalık yayılıyor

Bakan Koca, dün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ni ziyareti esnasında asansöre yanındaki kalabalık grupla birlikte binmişti. Sosyal mesafenin kalmadığı asansöre binme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Bakan Koca, eleştirilerin hedefi olmuştu.

“COVID-19 YAYILIYOR”

Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise vatandaşlara corona virüsü uyarısı yaptı. Hastalığın yayıldığını belirten Bakan Koca, “Riski azaltın” çağrısında bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız.

* Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.