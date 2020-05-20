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Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler

Bursa'da 3 katlı bir binanın terasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahallelinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

11:10 -
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Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın terasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

FOTO: DHA

FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER

Bu sırada vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı.

FOTO: DHA

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)

 

Bursa film Karaman Osmangazi Polis Sağlık yangın
Son güncelleme: 11:18 20.05.2020
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