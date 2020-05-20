Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler

Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın terasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER

Bu sırada vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)