Sosyal mesafeyi yok sayıp hücum ettiler!

Alparslan Türkeş Meydanı’nda ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış zamanından önceye bölgeye çok sayıda vatandaş toplanarak beklemeye başladı. Bu sırada mağazanın görevli burada bekleyenlere sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İZDİHAM OLUŞTU

Açılış töreninde protokolle gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından, vatandaşlar mağaza girişine yöneldi ve bu sırada kapıda izdiham meydana geldi.

Kapıya hücum eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi bir kenara bırakarak, kapı önünde içeri girme mücadelesi verdi.

Bu sırada mağaza personeli giriş kapısında durarak maske dağıttı ve ateş ölçerek içeri kontrollü bir şekilde giriş sağlamaya çalıştı; ancak personelin tüm uyarılarına rağmen içeri girmekten ısrar eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. İHA