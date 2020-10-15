Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı nedir, başvuru nasıl yapılır?

SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır.

Yardım başvuruları, e devlet üzerinden yapıldığı gibi İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne de yapılabiliyor.

SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

– Dilekçe,

– T.C. Kimlik Numarası beyanı,

– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIM BAŞVURU EKRANI

SED ÖDEMESİ NE KADAR?

SED ödemesi, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.