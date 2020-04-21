Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal yardım 3. faz başvuruları başladı! 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvuruların e Devlet üzerinden başladığını açıklandı. Sosyal yardım kampanyasına çok sayıda kişi 1000 TL yardım parası için başvuru yapmak istiyor. Peki sosyal yardım 3. faz başvuru şartları neler? 1000 lira yardım kimler alabilir?

08:24 -
Haberler Gündem
Sosyal yardım 3. faz başvuruları başladı! 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3’üncü faz başvuruların başladığını duyurdu. Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için ise başvuru yapmak gerekecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURU SAYFASI

SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

İLGİLİ HABER1000 TL sosyal yardımda faz 2 ödemeleri yapılıyor!1000 TL sosyal yardımda faz 2 ödemeleri yapılıyor!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more