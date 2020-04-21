Sosyal yardım 3. faz başvuruları başladı! 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3’üncü faz başvuruların başladığını duyurdu. Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için ise başvuru yapmak gerekecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURU SAYFASI

SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.